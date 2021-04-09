В США российский Су-57 признали единственным «убийцей» F-22

Ни один самолет в мире не способен «убить» американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, кроме, возможно, российского Су-57, признает журнал The National Interest.

«Он может уничтожать все типы воздушных, наземных и водных целей. Так почему не F-22?» — говорится в материале.

Издание напоминает, что первый серийный Су-57 Воздушно-космические силы (ВКС) России получили в декабре 2020-го, тогда как в текущем году российские военные должны принять еще четыре таких самолета. Американский журнал отмечает, что в настоящее время истребитель получает двигатели первого этапа, однако в 2022 году будет собран первый Су-57 с новой силовой установкой.

Издание отмечает, что Су-57 является первым в мире истребителем, оснащенным средствами направленного инфракрасного противодействия. Журнал, в частности, утверждает, что самолет способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, имеет радиопоглощающее покрытие и получил новейшее бортовое оборудование.

В марте на YouTube появился ролик наземных испытаний 30-миллиметровой пушки Грязева — Шипунова (ГШ-30) истребителя Су-57.

В декабре 2019 года стало известно, что разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц истребителя пятого поколения.

Иван Потапов