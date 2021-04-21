Россия построила в Арктике первую ВПП для всех типов самолетов

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Минобороны России построило на арктическом острове Земля Александры (Архангельская область) взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, длина ВПП – 3,5 километра, а строительство завершилось в минувшем году.

По открытым данным, до этого полосы подобной длины в российской Арктике не строились. Таким образом, на этой ВПП смогут садиться, в том числе, самолеты стратегической авиации.

Кроме того, отметил Шойгу, завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Параллельно в интересах Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в якутском поселке Тикси.

"Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана", - отметил министр на заседании коллегии.

Министр высоко оценил результаты арктической экспедиции Северного флота, в ходе которой впервые в истории ВМФ три атомных подлодки одновременно всплыли в ограниченном районе радиусом 300 метров, пробив лед.

Операция прошла "в сложном по навигации проливе Кембридж впервые в истории Военно-морского флота". Кроме того, в ходе экспедиции выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе двух истребителей МиГ-31, которые прошли географическую точку Северного полюса и "успешно решили другие задачи".

По его оценке, в ходе комплексной арктической экспедиции, проведенной под руководством главнокомандующего ВМФ в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, личный состав флота продемонстрировал высокий профессионализм.

"В экспедиции было задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения и военной техники. Для ее обеспечения осуществлено 66 самолето-вылетов военно-транспортной авиации", - сказал Шойгу.