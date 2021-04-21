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В США ужаснулись российскому оружию апокалипсиса

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Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ / РИА Новости

Россия все еще испытывает свою ужасающую торпеду апокалипсиса «Посейдон», пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание отмечает, что в текущем году страна продолжает работы над данным оружием, которое, «имея почти неограниченную дальность действия, будет стремительно приближаться к целям на американском побережье, где взорвет двухмегатонную боеголовку».

Согласно журналу, «Посейдон», способный преодолевать океанские расстояния, получит термоядерный боезаряд, предназначенный для создания мощного цунами, уничтожающего прибрежные города.

Издание отмечает, что критики неоднократно высмеивали российскую ядерную торпеду, однако «теперь ясно, что Россия серьезно относится к этому апокалиптическому оружию». «Но построит ли страна в конечном итоге 30 торпед и четыре подводные лодки, необходимые для их перевозки? Это хороший вопрос», — пишет журнал.

В марте британский журнал Navy Lookout показал возможное изображение российской атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород» проекта 09852 с атомной глубоководной станцией (АГС) АС-31 «Лошарик» проекта 10831.

В том же месяце «Звезда» написала, что российский перспективный ядерный подводный аппарат «Посейдон» является самой смертоносной торпедой в мире.


Иван Потапов

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Великобритания
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
Ядерный щит
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