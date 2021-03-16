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В Великобритании показали российские «Белгород» с «Лошариком»

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Источник изображения: Изображение: Navy Lookout

Британский журнал Navy Lookout показал возможное изображение российской атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород» проекта 09852 с атомной глубоководной станцией (АГС) АС-31 «Лошарик» проекта 10831.

В публикации издания утверждается, что данная АПЛ может выступать носителем других мини-субмарин, а также переносных ядерных реакторов «для обеспечения питания подводных групп датчиков». Журнал напоминает, что К-329 «Белгород» адаптирована для запуска ядерных торпед «Посейдон».

Согласно Navy Lookout, российские глубоководные станции представляют угрозу для Великобритании и ее союзников. В публикации журнала, в частности, говорится о возможности российских мини-субмарин обрезать подводные межконтинентальные кабели связи. Издание уверяет, что Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России «управляет самым большим в мире флотом секретных пилотируемых подводных аппаратов».

В августе 2020 года Forbes написал, что российские субмарины способны блокировать связывающие США и Европу межконтинентальные подводные телекоммуникационные кабели, что создает стратегическую уязвимость Запада от России.

В июле 2019 года сгорел АС-31 «Лошарик» проекта 10831, в результате чего погибли 14 моряков. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить данную АГС.


Иван Потапов

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