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Описаны парализующие экономику США действия России

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Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула" ТК-208 "Дмитрий Донской"
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула" ТК-208 "Дмитрий Донской".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Российские субмарины способны блокировать связывающие США и Европу межконтинентальные подводные телекоммуникационные кабели, что создает стратегическую уязвимость Запада от России, пишет Forbes.

Согласно изданию, российская сторона «не так сильно полагается на кабели», однако «располагает значительным флотом разведывательных подводных лодок, предназначенных для работы с ними».

Из публикации Forbes следует, что российские действия по блокировке подводных кабелей могут парализовать растущую международную цифровую экономику. «Около 99 процентов нашего трансокеанского трафика данных проходит через подводные кабели, включая финансовые транзакции, электронную почту, социальные сети и, конечно же, военную связь», — описывает американское издание.

Согласно Forbes, первое, что может знать Запад о российской операции против кабелей, — это прибытие в соответствующий район тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 «Акула», который «может быть очень незаметным» и «будет окружать целевую зону для защиты периметра от слежки с подводных лодок НАТО».

«Чтобы добраться до кабеля на морском дне, у россиян есть уникальные атомные глубоководные станции [АГС]», — продолжает издание, отмечая, что для их развертывания используется специальная субмарина-носитель. Forbes отмечает, что подобные модернизированные подлодки получают ракетное вооружение, вследствие чего могут больше не нуждаться в прикрытии другими субмаринами.

Forbes напоминает, что одной из АГС была сгоревшая в июле 2019 года автономная станция АС-31 «Лошарик» проекта 10831. Самым современным носителем подобных АГС издание называет субмарину БС-64 «Подмосковье» проекта 09787.

«Интернет-кабели зацепляются якорями судов относительно регулярно, но это, как правило, происходит на мелководье, где ремонт выполняется достаточно быстро. С помощью глубоководных подводных лодок-шпионов Россия может работать на глубине не менее 900 метров», — отмечает издание.

Forbes признает, что «в открытом доступе нет веских доказательств того, что Россия в настоящее время проводит какие-либо операции против западных подводных кабелей. Но нельзя отрицать, что Россия продолжает вкладывать значительные средства в возможности сделать это».

В июле 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить глубоководный аппарат АС-31 «Лошарик», в ходе аварии на котором, случившейся ранее в том же месяце, погибли 14 моряков.

Тогда же в Военно-морском институте США заявили, что АГС АС-31 «Лошарик» была предназначена для развертывания в Северной Атлантике, в частности, проведения операций на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова (Фареро-Исландском рубеже), где располагается американская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOund SUrveillance System (SOSUS).

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Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
941 Акула
ИТ
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