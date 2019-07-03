Тайна "Лошарика"

Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибло 14 моряков

1 июля в процессе проведения батиметрических измерений на одном из научно-исследовательских глубоководных аппаратов Минобороны России произошел пожар. Из-за отравления продуктами горения погибли 14 моряков. Согласно сообщению военного ведомства, инцидент произошел в российских территориальных водах. Глубоководный аппарат, где вспыхнул пожар, в настоящее время находится на военно-морской базе в Североморске (Мурманская область). Расследованием занимается главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России Николай Евменов. "Лента.ру" рассказывает о плавательных аппаратах, которые могли быть задействованы в инциденте, и их возможной миссии.

Придонные секреты

Российские военные научно-исследовательские глубоководные аппараты традиционно находятся в ведении Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) — одного из самых засекреченных в структуре Минобороны России. По понятным причинам задачи, возлагаемые на данное управление, не раскрываются, однако неофициально известно, что в них может входить не только картографирование морского дна, спасение терпящих бедствие подводных лодок и сбор обломков затонувших летательных аппаратов, но и, например, прослушка международных подводных кабелей связи, что особенно настораживает НАТО.

Официально об инциденте, произошедшем с одним из научно-исследовательских глубоководных аппаратов Минобороны, известно мало. Согласно данным РБК, пожар возник на атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик". Если это так, то можно составить примерное представление о том, кто участвовал в инциденте 1 июля.

Проектирование АС-31 "Лошарик" велось в 1988-1990 годах морским бюро машиностроения "Малахит" (Санкт-Петербург). Соответствующий проект был защищен в 1992 году. Строительство АС-31 "Лошарик", которое велось в "Севмаше" в Северодвинске (Архангельская область), началось в 1990 году, однако в связи в задержкой финансирования завершилось только в 2003 году.

Титановый полисферический корпус АС-31 "Лошарик" скрывает несколько относительно независимых отсеков, связанных между собой переходами. В одном из таких отсеков, предположительно, находится атомная энергетическая установка. Длина субмарины — 69 метров, ширина — 7 метров, скорость подводного хода — 30 узлов. Предположительная максимальная глубина погружения АС-31 "Лошарик" — 6 000 метров. Автономность плавания — несколько суток.

В задачи АС-31 "Лошарик" входит проведение операций на морском грунте, для чего субмарина получила, в частности, специальные манипуляторы. Вооружения на подлодке быть не должно. Работы на АС-31 "Лошарик" обеспечивает штатный экипаж из 25 офицеров, а для выполнения глубоководных операций лодке необходим носитель.

Нефть и газ

Известно, что в 2012 году носителем АС-31 "Лошарик" выступала атомная подводная лодка специального назначения БС-136 "Оренбург" проекта 09786 (667БДР "Кальмар"). Тогда же в ходе экспедиции "Севморгео", в ходе которого уточнялись границы континентального шельфа России в Арктике, АС-31 "Лошарик" удалось взять пробы морского грунта с глубины более двух километров, которые впоследствии легли в основу доказательства принадлежности хребтов Ломоносова и Менделеева к российской части континентального шельфа.

Исследовав извлеченные со дна северной и южной частей хребта Менделеева базальты и долериты, ученые установили, что они возникли в нижнем или среднем ордовике, то есть примерно 470 миллионов лет назад. Аналогичную природу имеет древнее основание Новосибирских островов, выступающее частью континентального шельфа. Также ученые выполнили сейсмические и батиметрические исследования.

Общая площадь подводных территорий, которые Россия рассматривает как продолжение своего континентального шельфа (естественной части материка), оценивается в 1,2 миллиона квадратных километров. Согласно Минприроды, запасы углеводородов под расширенным шельфом оцениваются в пять миллиардов тонн условного топлива — около 12 процентов мировых запасов нефти.

БС-136 "Оренбург" Источник изображения: Фото: militaryrussia.ru

Несмотря на успехи "Севморгео", в ходе экспедиции оказались повреждены манипуляторы, система внешнего освещения и корпус АС-31 "Лошарик". Ремонт аппарата завершился в 2017 году, когда были проведены его глубоководные испытания совместно с носителем — атомной субмариной БС-64 "Подмосковье" проекта 09787 — переработанном проекте ракетных подводных крейсеров стратегического назначения 667БДРМ "Дельфин" (который, в свою очередь, стал дальнейшим развитием проекта 667БДР "Кальмар").

Точно неизвестно, какой носитель использовался для выведения АС-31 "Лошарик" в настоящее время. С одной стороны, БС-64 "Подмосковье", в своей первоначальной конфигурации переданная ВМФ СССР еще в 1986 году, к 2016 году прошла капитальный ремонт на "Звездочке" (Северодвинск). Скорее всего, именно БС-64 "Подмосковье" была последним носителем АС-31 "Лошарик", однако нельзя исключать и другие варианты.

Ядерное оружие

Третьим носителем АС-31 "Лошарик", кроме БС-136 "Оренбург" и БС-64 "Подмосковье", может выступать атомная подводная лодка К-329 "Белгород" проекта 09852, которая должна первой получить шесть беспилотных ядерных подводных аппаратов "Посейдон". Спуск К-329 "Белгород" на воду на "Севмаше" состоялся в этом году. Известно, что субмарина способна опускаться на глубину более 500 метров и развивать скорость выше 30 узлов, а ее совместные испытания с "Посейдоном" должны состояться этим летом.

Маловероятно, что инцидент с АС-31 "Лошарик" связан с тестами "Посейдона", однако нельзя исключать и такую возможность. Другим объяснением причин мероприятий, в которых участвовал научно-исследовательских глубоководный аппарат, могло бы стать картографирование дна Северного Ледовитого океана — именно через него и Тихий океан беспилотный ядерный подводный аппарат может подплыть к берегам Северной Америки, для чего необходимо детальное знание устройства придонных ландшафтов, которым Россия в настоящее время не располагает, а также совсем экзотические миссии.

Олег Иванов