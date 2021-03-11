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Названо преимущество российского «ужаса из глубин»

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Источник изображения: Изображение: Минобороны России

Российский перспективный ядерный подводный аппарат «Посейдон» является самой смертоносной торпедой в мире, пишет «Звезда».

В еженедельнике данное оружие называется «ужасом из глубин», главным преимуществом которого заявляется «практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника».

В публикации описывается возможное будущее применение «Посейдона».

«Но есть информация, что эта гигантская торпеда несет такой ядерный заряд, которого достаточно для создания искусственного цунами с высотой волны до 400-500 метров (!) при подрыве у берега. В случае береговой линии, представленной равниной, близкой к уровню моря, это означает, что волна пройдет порядка тысячи километров вглубь материка», — пишет «Звезда».

В январе «Известия» со ссылкой на техническое задание на выполнение соответствующих работ сообщили, что Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы для ядерных торпед «Посейдон».

В том же месяце ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщил, что до 2027 года Военно-морской флот (ВМФ) России получит третий носитель ядерных торпед «Посейдон».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
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