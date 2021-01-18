Раскрыта численность российского оружия «Судного дня»

До 2027 года Военно-морской флот (ВМФ) России получит третий носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Численность российского оружия «Судного дня» раскрывает ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли.

По словам собеседника, флот должен получить атомную подводную лодку (АПЛ) «Ульяновск» проекта 09853 согласно текущей госпрограмме вооружений. Источник добавил, что, в отличие от первых двух носителей ядерных торпед, данная АПЛ «впервые будет сдана как единый комплекс вместе со средствами поражения».

Согласно собеседнику, в настоящее время на «Севмаше» в Северодвинске (Архангельская область) завершается постройка корпуса субмарины, который впоследствии пройдет гидравлические испытания.

В январе «Известия», ссылаясь на техническое задание на выполнение соответствующих работ, сообщили, что Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы для «Посейдонов».

В декабре 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России АПЛ К-329 «Белгород» перенесена с 2020 на 2021 год.

В мае того же года РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Посейдон» впервые будет запущен осенью 2020 года.