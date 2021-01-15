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Россия построит базу оружия «Судного дня»

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Источник изображения: Кадр: Минобороны России / YouTube

Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» (оружия «Судного дня»), сообщают «Известия», ссылаясь на техническое задание на выполнение соответствующих работ.

Согласно данному документу, береговая база предназначена для обслуживания и хранения «нового стратегического оружия сдерживания». На соответствующем объекте, в частности, «Посейдоны» планируется «готовить к боевым дежурствам и пускам».

Местонахождение береговой базы не раскрывается.

Газета напоминает, что первым штатным носителем «Посейдонов» будет атомная подводная лодка (АПЛ) К-329 «Белгород» проекта 09852.

В декабре ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России АПЛ К-329 «Белгород» перенесена с 2020-го на 2021 год.

В мае РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Посейдон» впервые будет запущен осенью 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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