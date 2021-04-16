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Несуществующую российскую лунную базу обеспечат водой

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения (НИИхиммаш) запланировал разработать систему обеспечения водой российской лунной станции, сообщает РИА Новости, ссылаясь на предложение научно-технического совета организации.

Отмечается, что речь идет о намерении заняться созданием макетов систем водообеспечения в настоящее время не существующих лунной орбитальной станции, лунного посадочного комплекса, лунной базы и межпланетной космической станции. Окончательное решение о проведении подобных работ планируется принять в ближайшее время.

В марте Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции.

В апреле 2020 года агентство, ссылаясь на «Роскосмос», напомнило, что российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25» сядет на Луну в октябре 2021 года.


Иван Потапов

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Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Луна
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