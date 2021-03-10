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Россия и Китай построят станцию на Луне

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

Представители правительств России и Китая — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь — подписали договор о сотрудничестве в формате видеоконференции. Стороны договорились руководствоваться «принципами паритетного распределения прав и обязанностей» и использовать «космическое пространство в мирных целях в интересах всего человечества».

В меморандуме уточняется, что запланированная лунная станция предназначена «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ», рассматривается дальнейшая перспектива присутствия непосредственно человека на Луне. Соглашение подразумевает как совместное планирование, разработку и реализацию проекта, так и его презентацию мировому сообществу.

«Россия и Китай традиционно стремятся к развитию сотрудничества в области космических технологий», — уточняется в заключении договора. Также документ подразумевает сотрудничество российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» (ОА) и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7».

В конце 2020 года Китай, ранее отправивший на Луну миссию, установил национальный флаг на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, страна стала третьей — после США и СССР — державой, установившей свой флаг на Луне.


Марк Львов

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