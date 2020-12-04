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Китай впервые за 44 года взлетел с Луны

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Источник изображения: Фото: Jin Liwang / Xinhua / Globallookpress.com

Взлетный аппарат китайской миссии Chang'e 5 покинул поверхность Луны. Об этом в Twitter сообщает CGTN.

«Китайский лунный зонд Chang'e 5 поднимается с поверхности Луны и отправляется обратно на Землю в четверг», — говорится в твите.

На борту взлетного аппарата находится примерно два килограмма образцов вулканического происхождения, добытого бурением с пика Рюмкера, расположенного в северо-западной части видимой стороны естественного спутника Земли. Доставка реголита на планету намечена на третью неделю декабря. Chang'e 5 стал третьим китайским зондом, успешно совершившим мягкую посадку на Луну, и первым, успешно взлетевшим с поверхности Луны. Последний раз рукотворные объекты покидали естественный спутник Земли 44 года назад (советская «Луна-24» в 1976 году).

Мягкая посадка Chang'e 5 на Луну состоялась 1 декабря.

Миссия Chang'e 5 запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан.

3 января 2019 года китайский 140-килограммовый луноход миссии Chang'e 4 совершил первую в мире мягкую посадку на обратную сторону естественного спутника Земли (в бассейне Южный полюс — Эйткен).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
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