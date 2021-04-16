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Известия.ru

Пентагон не стал комментировать отмену прохода эсминцев в Черное море

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs/dpa

Пентагон отказался комментировать сообщения об отмене прохода двух эсминцев США через Босфор в Черное море. Об этом 15 апреля сообщает «РИА Новости».

«Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали. Мы регулярно работаем в Черном море и во многих других районах по всему региону», — рассказали в Пентагоне.

Как сообщили 14 апреля источники «Известий» в военном ведомстве, эсминцы «Рузвельт» и «Дональд Кук» ВМС США приостановили свое движение в сторону Черного моря. Корабли поменяли свой маршрут и зашли на остров Крит, где провели целый день.

Ранее источник в МИД Турции рассказал «РИА Новости», что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух кораблей через Босфор в Черное море, там они будут находиться с 14–15 апреля до 4–5 мая. Как заявил официальный представитель Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят «рутинный характер», Соединенные Штаты координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.

8 апреля телеканал CNN, ссылаясь на источник в военном ведомстве, сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море для того, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку.

Позже в этот же день Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что возможное направление кораблей ВМФ США в Черное море не станет для Москвы неожиданностью и поводом для паники, несмотря на то что является частью общей стратегии нагнетания напряженности у границ с Россией.

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