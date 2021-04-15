Эсминец ВМС США вышел с базы в Греции в направлении Черного моря

Лондон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук") - один из двух американских боевых кораблей, которые в ближайшее время должны зайти в Черное море, - в среду после пополнения топливом и припасами на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит, направился к Черноморским проливам, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

На базе Суда-Бэй, куда эсминец зашел в среду утром, он пробыл около девяти часов. После выхода из нее американский корабль пошел курсом на север к проливу Дарданеллы. Его скорость составляет 14,3 узла в час (около 26,5 км в час). Он может войти в Черное море уже в четверг.

Местоположение второго корабля - эсминца Roosevelt ("Рузвельт") пока неизвестно. По сообщению 6-го оперативного флота США, в конце минувшей недели он в Средиземном море пополнил запасы от американского судна снабжения USNS Supply.

Каждый из двух этих кораблей может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны "Иджис". Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трёхмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Как сообщал МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал провокацией заход американских кораблей в акваторию Черного моря.

"Я бы не хотел вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Знаю одно: американским кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего, это сугубо провокационное мероприятие. Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что в освоении акваторий "за тысячи миль" от пунктов базирования ВМС США всегда есть элемент геополитики.