Второй эсминец ВМС США идет в направлении Черного моря

Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря.

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Второй эсминец ВМС США - Roosevelt ("Рузвельт"), который должен зайти в Черное море, вышел из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит, и идет в направлении Черноморских проливов, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

В среду к проливу Дарданеллы после пополнения топливом и припасами на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит уже направился ракетный эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук").

Оба эсминца могут войти в Черное море уже в четверг.

Каждый из двух этих кораблей может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны "Иджис". Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трёхмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Как сообщал МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14-15 апреля и пробудут там до 4-5 мая.

Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал провокацией заход американских кораблей в акваторию Черного моря.

"Я бы не хотел вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Знаю одно: американским кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего, это сугубо провокационное мероприятие. Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что в освоении акваторий "за тысячи миль" от пунктов базирования ВМС США всегда есть элемент геополитики.