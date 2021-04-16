Войти
Интерфакс-АВН

Второй эсминец ВМС США идет в направлении Черного моря

192
0
0
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря.
Источник изображения: © Фото : U.S. 6th Fleet/Austin G. Collins

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Второй эсминец ВМС США - Roosevelt ("Рузвельт"), который должен зайти в Черное море, вышел из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит, и идет в направлении Черноморских проливов, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

В среду к проливу Дарданеллы после пополнения топливом и припасами на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит уже направился ракетный эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук").

Оба эсминца могут войти в Черное море уже в четверг.

Каждый из двух этих кораблей может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны "Иджис". Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трёхмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Как сообщал МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14-15 апреля и пробудут там до 4-5 мая.

Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал провокацией заход американских кораблей в акваторию Черного моря.

"Я бы не хотел вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Знаю одно: американским кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего, это сугубо провокационное мероприятие. Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что в освоении акваторий "за тысячи миль" от пунктов базирования ВМС США всегда есть элемент геополитики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
США
Турция
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Похожие новости
15.04.2021
Эсминец ВМС США вышел с базы в Греции в направлении Черного моря
15.06.2020
Корабли НАТО в рамках учений Baltops-2020 провели операции в 120 км от морской границы РФ
18.04.2017
Заложники международного права
23.06.2016
Противороссийская оборона
08.09.2008
ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 07:00
  • 7
Дроны могут стать системой ПВО
  • 16.04 06:09
  • 131
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 16.04 05:42
  • 114
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 16.04 05:15
  • 14
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 16.04 04:33
  • 3
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 16.04 04:30
  • 1
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 16.04 04:30
  • 1
АО «Рособоронэкспорт» в Рыбинске
  • 16.04 04:29
  • 1
Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым
  • 15.04 23:52
  • 1
Развитие технологий искусственного интеллекта в России должно базироваться только на отечественных разработках
  • 15.04 23:42
  • 2
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики