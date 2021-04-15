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Раскрыта готовность ведомого Су-57

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Тяжелые ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) С-70 «Охотник» начнут поступать в войска в 2024 году. Готовность беспилотников, выступающих ведомыми российского истребителя пятого поколения Су-57, раскрыл «Российской газете» первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов.

«Эти самолеты и беспилотники могут взаимодействовать не только друг с другом, но и в различных типах боевых порядков. Беспилотники способны действовать под управлением летчика, пилотирующего авиационный комплекс», — сказал зампредседателя ВПК.

По его мнению, «групповое применение управляемых самолетов и беспилотных летательных систем — совсем не за горами».

В марте РИА Новости, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что первый и второй опытные образцы БПЛА С-70 «Охотник» будут серьезно различаться. Один из собеседников объяснил, что первый самолет больше выступает экспериментальным изделием, тогда как второй — опытным предсерийным аппаратом.

В феврале «Известия», ссылаясь на источники Минобороны России, сообщили, что военное ведомство планирует на две-три эскадрильи истребителей Су-57 создавать одну с их ведомыми — БПЛА С-70 «Охотник».

В феврале РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, уточнило, что Россия построит еще три образца С-70 «Охотник».


Иван Потапов

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