На форуме "Армия-2021" пройдет заседание по технологиям искусственного интеллекта для военных систем

ЦАМТО, 14 апреля. Одним из главных событий деловой программы VII Международного военно-технического форума "Армия-2021", который пройдет в парке "Патриот" в августе, станет пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта для военных систем.

Об этом 13 апреля на брифинге для иностранных военных атташе сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"Наиболее знаковыми мероприятиями научно-деловой программы станут пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта в интересах создания комплексов и систем военного назначения, а также конгресс, посвященный вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса России", – сказал Д.Горбатенко.

Он уточнил, что "Армия-2021" пройдет 22-28 августа на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Параллельно с форумом состоятся Армейские международные игры.

Заместитель начальника ГУНИД Минобороны России сообщил, что с 23 по 25 августа запланированы дни научно-деловой программы, форум будет работать для специалистов. В частности, с 24 по 25 августа пройдет "День военно-технического сотрудничества", в рамках которого предприятия промышленности представят иностранным специалистам экспортные образцы вооружения, военной и специальной техники.

Общая площадь экспозиции выставки превысит 320 тыс. кв. м., она будет сформирована в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. В том числе, основная часть экспозиций авиационного кластера разместится на демонстрационной базе и в зоне показа авиационной техники аэродрома Кубинка площадью 100 тыс. кв. м.

Д.Горбатенко также добавил, что в более широком формате будут представлена летная программа форума на аэродроме Кубинка с участием авиационных пилотажных групп ВКС России и иностранных государств. В рамках демонстрационной программы в Алабине будут показаны возможности современных образцов вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил Российской Федерации. В многофункциональном огневом центре Парка "Патриот" планируется демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В прошлом году форум "Армия" стал единственной международной выставкой, успешно проведенной в условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции.