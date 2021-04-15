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Известия.ru

В Пентагоне назвали причину отправки 500 военных США в ФРГ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs/CNP/AdMedia

США считают, что отправка дополнительных 500 военных в Германию «укрепит потенциал во всех сферах». Об этом 13 апреля заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

«Задача в том, чтобы направить многоцелевую группу в совместную организацию театров военных действий в Висбадене, Германии. Это приблизительно 500 военнослужащих. Это закрепит наш потенциал во всех сферах, (в частности. — Ред.) наземном измерении для наращивания потенциала сдерживания», — приводит слова Уолтерса ТАСС.

Как сообщается в распространенном 13 апреля заявлении пресс-службы командования Армии (Сухопутных войск) США в Европе и Африке, ближайшей осенью контингент пополнится двумя подразделениями и сохранит три объекта в ФРГ. Речь идет о многоцелевой группе, которую развернут в сентябре, и командовании театра военных действий, приступающем к выполнению задач в октябре.

В многоцелевую группу будет входить полевая артиллерия, ПВО и ПРО, авиация, разведка специалисты по киберсфере, радиоэлектронной борьбе и космосу. Командование театра военных действий должно «повысить боеготовность и оперативную совместимость интернациональных сил» путем взаимодействия при проведении операций и учений.

В этот же день на пресс-конференции в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что осенью Соединенные Штаты увеличат свой контингент в Германии на 500 военных. По его словам, этот шаг направлен на обеспечение «обороны и сдерживания» в Европе и создание возможностей, которые позволят предотвратить конфликты или «сражаться и побеждать».

При этом член комитета бундестага Германии по обороне Александр Ной выразил мнение, что анонсированное усиление контингента США в Германии может подтолкнуть радикалов в Киеве к военным действиям в Донбассе. Он отметил, что посыл обнадеживающих сигналов Украине не является правильной тактикой со стороны США и Североатлантического альянса.

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