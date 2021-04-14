Военные России и Азербайджана ведут плотный диалог - Песков в связи со словами Алиева об обломках "Искандеров" в Карабахе

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи со словами азербайджанского лидера Ильхама Алиева об обнаружении обломков ракет "Искандер-М" в Карабахе заявил, что Москва и Баку по военной линии обсуждают "соответствующие вопросы".

"По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", - сказал Песков журналистам во вторник, комментируя письмо официального Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным информацию об обнаружении обломков ракет "Искандер-М" в Карабахе, Минобороны страны направило официальное письмо в Минобороны РФ.

"1 апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всём. Мы обсудили этот вопрос (с Путиным, - "ИФ")", - сказал Алиев во вторник на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".

"По моему указанию, министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа", - отметил он.