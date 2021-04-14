Российская частная компания анонсировала испытания новой ракеты-носителя «Сибирь»

Специалисты Национальной космической компании хотят в 2024 году запустить перспективную ракету «Сибирь». Грузоподъемность носителя должна составить одну тонну.

В Национальной космической компании, расположенной в Красноярске, разрабатывают новую орбитальную ракету-носитель «Сибирь». Недавно ее руководитель Максим Куликов анонсировал испытания своего детища.

По его словам, летные тесты должны провести в 2024 году. Пока готовят техническую документацию. Предполагается, что ракета-носитель легкого класса сможет вывести на орбиту грузы массой до одной тонны. Высота изделия составит 30 метров.

Помимо орбитальной ракеты, в компании создают сверхлегкую суборбитальную. Ее могут испытать в 2022 году, а если создателям будет сопутствовать удача, то уже этой осенью. Высота ракеты составит шесть метров. Масса полезной нагрузки — до 15 килограммов.

Напомним, ранее в этом месяце российская частная компания «КосмоКурс», которая хотела реализовать себя в сфере космического туризма, объявила о закрытии. Причиной создатели проекта назвали высокие инвестиционные риски. Сейчас «Роскосмос» анализирует возможность трудоустройства специалистов компании: по словам чиновников, они заинтересованы в том, чтобы сохранить команду.