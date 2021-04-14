Частная компания из Красноярска в 2024 году испытает орбитальную ракету "Сибирь"

Ее высота составляет 30 м

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Национальная космическая компания (НКК, Красноярск) планирует в 2024 году провести испытания орбитальной ракеты "Сибирь". Об этом ТАСС сообщил гендиректор НКК Максим Куликов в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Ракета "Сибирь" - планируется летное испытание на 2024 год. То есть сейчас делается документация техническая, сейчас формируются расчетные числовые значения изделия. Это ракета легкого класса высотой 30 м" - сказал Куликов.

По словам собеседника агентства, планируется, что ракета-носитель "Сибирь" сможет выводить на орбиту грузы весом до 1 тонны.

Куликов также сообщил, что осенью этого года, либо весной 2022 года планируется первый запуск суборбитальной ракеты. "Это будет запуск на высоту 100 км. Ракета суборбитальная. Это будет ракета сверхлегкого класса. Ближайший запуск у нас планируется осенью текущего года либо весной уже 2022 года", - сказал Куликов.

По его словам, это будет тестовый запуск. Высота ракеты, которую планируется запустить, составляет 6 м, полезная нагрузка - 10-15 кг.

"Там будут размещены микроспутники студенческие. То есть это будет отработка команды, привлечение внимания общественности [к тому], что мы можем это сделать. Так скажем, некий этап к основному изделию [орбитальной ракете]", - сказал Куликов.

О компании

НКК - частная российская космическая компания с офисом в Красноярске. Занимается разработкой ракет-носителей легкого и сверхлегкого классов. В 2020 году провела запуск прототипа суборбитальной ракеты на полигоне в Кировской области.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.