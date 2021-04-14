Назван фатальный недостаток подлодок ВМС США

Подлодкам Военно-морских сил (ВМС) США для обеспечения качественной связи необходимо находиться на перископной глубине. Фатальный недостаток американских субмарин назвал журнал The National Interest.

Издание отмечает, что в настоящее время в корпорации Northrop Grumman работают над решениями, позволяющими подлодке не всплывать к поверхности для обмена данными.

Журнал пишет, что нахождение субмарины на большой глубине позволяет ей оставаться незаметной для противника как можно дольше. Издание напоминает, что угрозами для современных субмарин могут выступать, например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), разведывательные самолеты и корабли с гидролокаторами.

В апреле журнал Popular Mechanics сообщил, что ВМС США получат лазерное оружие, способное «убивать» российские («Калибр») и китайские (YJ-18) крылатые ракеты.

В апреле издание The National Interest написало, что атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» Военно-морского флота (ВМФ) России могут представлять большую угрозу для ВМС США.

Иван Потапов