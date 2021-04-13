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ВМС США получат «убийц» российских «Калибров»

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Эсминец типа Arleigh Burke
Эсминец типа Arleigh Burke.
Источник изображения: Фото: Karen Ducey / Seattle Post-Intelligencer / AP

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США получат лазерное оружие, способное «убивать» российские («Калибр») и китайские (YJ-18) крылатые ракеты, сообщает Popular Mechanics.

Журнал пишет, что все больше эсминцев вооружаются лазером Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN), способным поражать небольшие дроны, а в конце текущего года эсминец Preble типа Arleigh Burke получит более мощную установку High Energy Laser и Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS), которая сможет уничтожать приближающиеся крылатые ракеты.

Издание отмечает, что HELIOS будет концентрироваться на боеголовке или сенсоре ракеты. В первом случае оружие противника взорвется, во втором — не сможет достичь цели. «ВМС надеется, что HELIOS сможет стать эффективной противоракетной системой, способной сбивать приближающиеся дозвуковые противокорабельные крылатые ракеты», — пишет журнал.

В апреле издание The National Interest написало, что АПЛ проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» Военно-морского флота (ВМФ) России могут представлять большую угрозу для ВМС США.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
955 Борей
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