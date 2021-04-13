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ТАСС

Эксперт: Россия не отстает от США в космической гонке с точки зрения фундаментальной науки

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Как отметил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, на российском сегменте МКС проводятся серьезные исследования

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия не проигрывает США в космической гонке с точки зрения фундаментальной науки. Такое мнение высказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Честно говоря, нет. Может быть, мы в каких-то направлениях и отстаем, но в целом с точки зрения фундаментальной науки и фундаментальных инженерных вещей - нет", - сказал Кононенко в ответ на вопрос Владимира Познера о том, не отстает ли Россия в космической гонке.

Космонавт отметил, что на российском сегменте МКС проводится ряд серьезных фундаментальных исследований. "В моем крайнем полете я выполнял эксперимент "Аргонавт", и я отпечатал живые ткани на 3D-биопринтинге. То есть с помощью принципа магнитной биолевитации я такие тканеинженерные конструкты получал. Это была, насколько я помню, щитовидная железа летучей мыши и хрящевидная ткань человека. Это было впервые в мире сделано. Здесь Россия застолбила неоспоримый приоритет", - сказал Кононенко.

Кроме того, по словам космонавта, в третьем полете он выполнял совместный российско-германский эксперимент. "Я управлял наземным роботом. Я находился на станции, которая двигалась с первой космической скоростью, а робот находился один в Мюнхене, а второй в Санкт-Петербурге", - сказал Кононенко.

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