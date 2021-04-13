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Naked Science

В России представили проект ныряющего корабля BOSS

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Источник изображения: naked-science.ru

Разработчики из Центрального конструкторского бюро «Рубин» провели презентацию концепта ныряющего патрульного корабля «Страж». Предполагается, что он заинтересует иностранных заказчиков.

В Центральном конструкторском бюро «Рубин», входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации, разработали проект ныряющего корабля. Он сочетает в себе преимущества субмарины и надводного патрульного корабля.

Разработка получила обозначение «Страж», на мировом рынке корабль будут продвигать под обозначением Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS). «Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Эксплуатация окупается за счет предотвращения браконьерства и других экономических правонарушений. Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно», — заявили в пресс-службе «Рубина».

Что касается оборудования, разработчики ориентируются на образцы, которые уже производят серийно и коммерчески востребованы.

Благодаря возможности погружаться под воду корабль способен скрытно наблюдать за нарушителями и избегать воздействия неблагоприятной погоды. Помимо этого, «Страж» можно применять для обучения экипажей полноценных субмарин.

Работы в этом направлении активно вели в советские годы. В 60-е в СССР разработали малый погружающийся ракетный корабль проекта 1231, представляющий собой гибрид катера и субмарины. Преимуществом такого решения считали достижение показателей скрытности подлодки при сохранении скоростных качеств «обычного» корабля (в надводном положении). Катер должен был нести до четырех ракет П-25. Экипаж — 12 человек.

Малый погружающийся ракетный корабль проекта 1231

Источник изображения: wikipedia

Несмотря на высокий уровень проработки, от проекта в итоге отказались. Дело в том, что его главным идейным вдохновителем был тогдашний руководитель СССР Никита Хрущёв. Проект закрыли после его отстранения от власти.

Специалисты отмечали и объективные технические проблемы проекта 1231. Корабль был крайне сложен: в состав комплекса всплытия и погружения входили 29 клапанов вентиляции и 54 кингстонов. При этом запаса воздуха высокого давления не хватало для всплытия в условиях возможной аварии на борту. Кроме того, критиковали слабое вооружение детища Хрущёва.

В современном мире нечто похожее разрабатывают (или разрабатывали) в ЕС. На военно-морской выставке Euronaval в 2010 году представили проект корабля SMX-25, получившего неофициальное прозвище «ныряющий фрегат». Детальнее об этом и других перспективных кораблях можно прочитать в нашем материале.

Надводно-подводный корабль SMX-25

Источник изображения: Topwar

Напомним, недавно американские ВМС получили беспилотный корабль Seahawk, ставший развитием знаменитого Sea Hunter.

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