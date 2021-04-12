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Naked Science

Американские ВМС получили беспилотный корабль Seahawk

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Источник изображения: naked-science.ru

Компания Leidos поставила Военно-морским силам США автономный корабль Seahawk — «побратима» знаменитого Sea Hunter.

Американская компания Leidos поставила ВМС США второй из ранее заказанных автономных кораблей, названный Seahawk. Водоизмещение тримарана составляет 145 тонн. Корпус корабля выполнили из композитных материалов.

Испытания первого корабля — Sea Hunter — стартовали в 2016 году. Предполагается, что такие военные единицы, действуя автономно, позволят эффективнее выявлять субмарины неприятеля.

Sea Hunter

Источник изображения: Leidos

В сравнении с первым кораблем Seahawk получил ряд улучшений. Обновления затрагивают электрические системы, системы крепления полезной нагрузки и станцию управления оператора. «Каждая механическая и электрическая система на Seahawk имеет уникальную конфигурацию, предназначенную для работы в течение нескольких месяцев без обслуживания и без экипажа», — сказал представитель Leidos Дэн Бринтзингхоффер.

США не единственные активно работают в направлении создания беспилотных кораблей. В 2019 году Китай приступил к тестам автономного катера JARI-USV, разработанного по модульному принципу. Предполагается, что он сможет нести датчики и различное вооружение.

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Страны
Китай
США
Продукция
ACTUV
SH-60
Компании
Leidos
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