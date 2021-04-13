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ТАСС

ЦКБ "Рубин" разработало первый в России ныряющий патрульный корабль "Страж"

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Источник изображения: © Пресс-служба ЦКБ "Рубин"

Как сообщили в конструкторском бюро, корабли этого типа могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) "Рубин" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) разработало первый российский погружной патрульный корабль, предназначенный для иностранных заказчиков. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ЦКБ.

"Рубин" представляет первую модификацию погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля", - рассказали на предприятии. Проект получил название "Страж", на мировой рынок он будет выводиться под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry), отметили в ЦКБ.

"Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Эксплуатация окупается за счет предотвращения браконьерства и других экономических правонарушений. Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, при выборе оборудования корабля "Рубин" максимально ориентировался на существующие образцы, которые производятся серийно и коммерчески себя оправдали, в том числе системы для надводных кораблей и самолетов.

Подводное положение дает кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования. "Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку - для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного. Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок", - добавили в пресс-службе.

ЦКБ "Рубин" является одним из мировых лидеров создания атомных и неатомных подводных лодок и крупнейшим в России конструкторским бюро морской техники.

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Страны
Россия
Продукция
22460 Охотник
Компании
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
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