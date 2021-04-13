Войти
ТАСС

Трехчасовая схема полета к МКС станет штатной для "Союзов" после трех таких сближений

389
0
0
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: © РКК "Энергия"/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин уточнил, что для грузовых кораблей "Прогресс" она уже является штатной

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Трехчасовая схема полета пилотируемого корабля "Союз МС" к Международной космической станции (МКС) пока является испытательной, штатной она станет после трех таких полетов. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин.

"После трех полетов "Союза" она будет штатной, пока является испытательной, требующей полной отработки", - сказал Муртазин.

При этом баллистик уточнил, что для грузовых кораблей "Прогресс" она уже является штатной.

Впервые корабль "Союз МС" полетел на МКС по трехчасовой схеме в октябре 2020 года. Тогда ему удалось установить рекорд по скорости, долетев до станции за три часа и три минуты. 9 апреля корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") тоже полетел по сверхкороткой схеме. Ему потребовалось около 3,5 часа, чтобы добраться до МКС и состыковаться с ней. В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что все ближайшие полеты космонавтов пройдут по трехчасовой схеме.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Похожие новости
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
02.08.2019
Рогозин рассказал о планируемых на 2020 год пусках "Союзов" с Восточного
30.01.2019
РКК "Энергия" разработала "сверхкороткую" схему полета к МКС для кораблей "Союз МС"
18.11.2014
Русскоцентрическая орбита
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел