Трехчасовая схема полета к МКС станет штатной для "Союзов" после трех таких сближений

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур.

Начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин уточнил, что для грузовых кораблей "Прогресс" она уже является штатной

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Трехчасовая схема полета пилотируемого корабля "Союз МС" к Международной космической станции (МКС) пока является испытательной, штатной она станет после трех таких полетов. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин.

"После трех полетов "Союза" она будет штатной, пока является испытательной, требующей полной отработки", - сказал Муртазин.

При этом баллистик уточнил, что для грузовых кораблей "Прогресс" она уже является штатной.

Впервые корабль "Союз МС" полетел на МКС по трехчасовой схеме в октябре 2020 года. Тогда ему удалось установить рекорд по скорости, долетев до станции за три часа и три минуты. 9 апреля корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") тоже полетел по сверхкороткой схеме. Ему потребовалось около 3,5 часа, чтобы добраться до МКС и состыковаться с ней. В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что все ближайшие полеты космонавтов пройдут по трехчасовой схеме.