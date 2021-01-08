Абсолютный рекорд: корабль «Союз-МС» хотят отправить к МКС по одновитковой схеме

Космические корабль «Союз-МС» может отправиться к МКС по одновитковой схеме, которую российские специалисты разработали в 2019 году.

В обозримом будущем корабль «Союз-МС» может отправиться к Международной космической станции, используя новую одновитковую схему. Об этом в своем Twitter сообщил глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин.

Руководитель «Роскосмоса» не уточнил, какую из ранее опробованных схем ведомство намерено использовать на постоянной основе.

Это зависит от массы обстоятельств и нюансов полётного задания. Но я хочу попробовать запустить Союз МС и по одновитковой схеме. - РОГОЗИН (@Rogozin) January 5, 2021

©twitter.com/Rogozin

Одновитковая схема сближения с орбитальной станцией была разработана специалистами РКК «Энергия» в 2019-м. Как тогда заявили в пресс-службе корпорации, ее могут использовать для полета примерно через несколько лет.

Напомним, запущенный в октябре 2020 года «Союз МС-17» добрался до МКС за рекордно короткий период времени: полет занял три часа и три минуты. Корабль доставил на борт станции трех членов экипажа: космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Стыковка «Союз МС-17» Источник изображения: Роскосмос

Такой результат достигли за счет применения двухвитковой схемы полета. Предыдущий рекорд по времени полетов к станции принадлежит беспилотному космическому кораблю «Прогресс МС-15», который запустили в июле 2020-го. Он добрался до МКС за три часа и 18 минут.

В будущем аппараты «Союз» и «Прогресс» хотят заменить принципиально новым многоразовым космическим кораблем: он известен под обозначением «Орел» и «Федерация». Как заявили в 2019 году в РКК «Энергия», версия корабля, которую будут запускать к МКС, сможет находиться в составе станции в течение 365 суток. Такой вариант сможет доставить на борт МКС до 500 килограммов грузов.

«Орел» Источник изображения: Роскосмос

В 2020-м источник в ракетно-космической индустрии сообщил, что космическое ведомство прорабатывает вариант создания легкой версии корабля «Орел», названной «Орленок» и предназначенной для экспедиций к Луне. «Корабль будет рассчитан на экипаж из двух человек», — отметил источник.

Эта версия обязана своему рождению изменившейся концепции освоения спутника Земли. Пересмотр проекта сверхтяжелого носителя, известного как «Енисей», привел к тому, что первые пилотируемые экспедиции к Луне хотят проводить при помощи «Ангары», имеющей меньшую грузоподъемность. Таким образом, появилась необходимость в космическом аппарате, имеющем меньшую (в сравнении с базовой версией «Орла») массу.

Напомним, в прошлом году «Ангара-А5» совершила второй запуск в своей истории.