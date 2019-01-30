РКК "Энергия" разработала "сверхкороткую" схему полета к МКС для кораблей "Союз МС"

При этом в корпорации не уточняют, когда новый маршрут испытают на корабле

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала трехчасовую (двухвитковую) схему полета к Международной космической станции (МКС) для пилотируемых кораблей "Союз МС". Об этом сообщил во вторник генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин.

"Исходя из возможностей корабля "Союз МС", сейчас уже разработана трехчасовая двухвитковая схема сближения с Международной космической станцией", - сказал Микрин, выступая на 43-х Королевских чтениях.

При этом он не уточнил, когда планируется испытать эту схему на "Союзе МС".

Он напомнил, что в июле 2018 года была проведена отработка новой схемы полета на грузовом корабле "Прогресс МС".

Работа на станции

Микрин добавил, что космонавты на МКС ведут 295 научных экспериментов.

По его словам, исследования проводятся по шести направлениям: физико-химические, исследования Земли и космоса, исследования человека, космическая биология и биотехнология, технологии освоения космического пространства, а также популяризация космических исследований.

В частности, в рамках биологических экспериментов доказано, что выращенные в условиях космического полета растения не теряют своих репродуктивных функций. На МКС проведена отработка перспективных материалов для создания космической техники. Изучены различные системы организма человека вплоть до клеточного уровня.

Академик также рассказал, что число российских космонавтов на МКС увеличат до трех с сентября 2019 года.

"С сентября 2019 года для интеграции модуля МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль "Наука" - прим. ТАСС) экипаж российского сегмента МКС должен быть увеличен до трех человек", - сказал он.

Ранее сообщалось, что российский экипаж МКС будет состоять из двух человек до тех пор, пока к станции не пристыкуется многофункциональный лабораторный модуль "Наука". В январе в интервью РБК глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что его запуск запланирован на начало 2020 года.

9 января в МГТУ имени Н. Э. Баумана стартовали 43-е Королевские чтения памяти академика Сергея Королева и других выдающихся отечественных ученых - пионеров освоения космического пространства. Они продлятся до 1 февраля.