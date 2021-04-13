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В США описали войну с Китаем

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Источник изображения: Изображение: Public Domain / Wikimedia

Перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США может изменить власть в Тихом океане, пишет ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx.

Согласно автору, Пекин в Южно-Китайском море контролирует воды, которые Вашингтоном и его созниками считаются международными. Тем не менее, в настоящее время США не могут противодействовать Китаю в данном регионе, поскольку китайская сторона располагает, в частности, гиперзвуковой ракетой DF-17 с дальностью полета более тысячи километров, что меньше боевого радиуса американских палубных истребителей F/A-18 Super Hornet и F-35C Lightning II.

Холлингс уверен, что B-21 Raider, называемого в публикации самым совершенным бомбардировщиком-невидимкой из когда-либо созданных, будет достаточно для решения данной задачи. Автор, описывая потенциальный американо-китайский конфликт, утверждает, что США в случае войны с Китаем вряд ли будут высаживаться на материковую часть страны, где рискуют столкнуться с крупнейшей армией мира, а будут вести боевые действия на море, блокируя доступ Пекина к мировым рынкам, и использовать стелс-самолеты для нанесения ударов по противокорабельным пусковым установкам.

После этого, согласно ветерану КМП США, американские военные могут приблизится к берегам Китая для нанесения удара по объектам, позволяющим подчинить себе военную и промышленную инфраструктуры страны.

В марте журнал Popular Mechanics написал, что B-21 Raider станет «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» и китайских истребителей пятого поколения J-20.

В январе издание заявило, что создаваемый компанией Northrop Grumman бомбардировщик B-21 Raider может стать «самым крутым» самолетом в мире.

В январе 2020 года американский генерал-лейтенант Дэвид Дептула заявил, что США могли бы нанести Ирану быстрый и смертельный удар, используя произведенные по стелс-технологии истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также перспективные B-21 Raider.

Согласно открытым данным, ВВС США планируют получить не менее 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов. Данные стратегические бомбардировщики должны заменить B-1B Lancer и B-2 Spirit. Первый полет B-21 Raider должен состояться в ближайшие один-два года.


Иван Потапов

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-18
F-22
F-35
F-35C
J-20
Super Hornet
С-400 Триумф
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
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