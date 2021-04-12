Войти
Lenta.ru

В России признали возможность одной подлодки США потопить сразу три российских

517
0
-3
Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Наличие в ходе экспедиции «Умка-21» в одном районе сразу трех атомных подводных лодок (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России предоставляет Военно-морским силам (ВМС) США возможность заполучить «шикарную добычу», признал в «Военно-промышленном курьере» военный эксперт Максим Климов.

Специалист пишет, что недалеко от российских субмарин действовала минимум одна американская подлодка. «В боевой обстановке одна подлодка ВМС США была в состоянии с высокой вероятностью потопить все три атомохода ВМФ РФ», — утверждает автор.

Причину этого эксперт видит в том, что российские субмарины, включая АПЛ К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А», до сих пор «не имеют эффективных средств противоторпедной защиты».

«У нас нет технических проблем иметь достойное подводное оружие и средства противодействия ему, но у нас есть крайне серьезные организационные проблемы», — заключает автор.

В марте в сети появились спутниковые снимки компании Maxar Technologies, на которых была показана пробившая лед российская АПЛ, расположившаяся рядом с полыньей — «огромной дырой». Согласно публикации, в ходе экспедиции «Умка-21» в Арктике во второй половине марта одна из трех российских субмарин для облегчения всплытия могла оборудовать полынью посредством пуска торпеды.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Князь Владимир
Компании
Климов
Проекты
955 Борей
Арктика
Похожие новости
14.12.2020
Российские военные предлагают снизить военную напряженность в Арктике
02.06.2020
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
20.03.2020
"Обнаружить и следить за нами у США не получалось". Секреты от командира подлодки "Борей"
25.12.2017
Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
27.01.2016
На стапеле и на кульмане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)