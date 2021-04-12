В России признали возможность одной подлодки США потопить сразу три российских

Наличие в ходе экспедиции «Умка-21» в одном районе сразу трех атомных подводных лодок (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России предоставляет Военно-морским силам (ВМС) США возможность заполучить «шикарную добычу», признал в «Военно-промышленном курьере» военный эксперт Максим Климов.

Специалист пишет, что недалеко от российских субмарин действовала минимум одна американская подлодка. «В боевой обстановке одна подлодка ВМС США была в состоянии с высокой вероятностью потопить все три атомохода ВМФ РФ», — утверждает автор.

Причину этого эксперт видит в том, что российские субмарины, включая АПЛ К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А», до сих пор «не имеют эффективных средств противоторпедной защиты».

«У нас нет технических проблем иметь достойное подводное оружие и средства противодействия ему, но у нас есть крайне серьезные организационные проблемы», — заключает автор.

В марте в сети появились спутниковые снимки компании Maxar Technologies, на которых была показана пробившая лед российская АПЛ, расположившаяся рядом с полыньей — «огромной дырой». Согласно публикации, в ходе экспедиции «Умка-21» в Арктике во второй половине марта одна из трех российских субмарин для облегчения всплытия могла оборудовать полынью посредством пуска торпеды.

Иван Потапов