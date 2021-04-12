Войти
Известия.ru

Пентагон прокомментировал отправку кораблей в Черное море

372
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Операции американских военных кораблей в Черное море носят «рутинный характер». Такое заявление в пятницу, 9 апреля, сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Проведение операций в Черном море и на всей территории Европейского командования носит рутинный характер, и я не собираюсь говорить о гипотетических или будущих операциях», — сказал Кирби в ходе брифинга, трансляцию которого вел портал PBS.

Он также заявил, что действия военных кораблей в Черном море координируются с властями Турции в рамках конвенции Монтре. Появившуюся ранее в СМИ информацию о планах по отправке двух американских военных кораблей в Черное море Кирби комментировать не стал.

«Я не намерен подтверждать сообщения турецких СМИ. Мы регулярно проводим операции в Черном море, здесь нет ничего нового», — заключил он.

В этот же день замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что повышенная активность НАТО в Черном море, связанная с планируемым проходом военных кораблей США через пролив Босфор, осложняет ситуацию с безопасностью в регионе. Грушко подчеркнул, что в настоящее время существуют «соответствующие механизмы оповещения», что позволяет говорить о контактах РФ и Турции в данном вопросе.

Ранее в этот день США предупредили Турцию о том, что на следующей неделе два американских военных корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море. Анкара, в свою очередь, позднее уведомила Москву о планах Вашингтона. В США добавили, что суда простоят в Черном море до 4 мая.

Накануне источники телеканала CNN сообщили, что целью Вашингтона является демонстрация Киеву своей поддержки. В американском минобороны добавили, что отправка боевых кораблей якобы станет для Москвы «особым сигналом» о том, что Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией вблизи границ Украины.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сообщила, что отправка кораблей в Черное море может еще больше усугубить обстановку в Донбассе.

Конвенцию Монтре о режиме черноморских проливов приняли в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При этом конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
19.12.2019
Cumhuriyet (Турция): канал "Стамбул" — путь в Черное море для НАТО
30.10.2019
Advance (Хорватия): для чего Россия привезла свои мощные системы С-400 в Сербию? Что это за послание, и кому оно адресовано?
20.06.2019
The National Interest (США): настоящая причина, по которой НАТО должна опасаться российских ЗРК С-400 — убийц военно-воздушного флота
28.02.2018
Конструктивная вражда
22.12.2014
Америке не нужен мощный "ядерный забор"
17.03.2014
Мне сверху видно все
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)