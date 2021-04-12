Пентагон прокомментировал отправку кораблей в Черное море

Операции американских военных кораблей в Черное море носят «рутинный характер». Такое заявление в пятницу, 9 апреля, сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Проведение операций в Черном море и на всей территории Европейского командования носит рутинный характер, и я не собираюсь говорить о гипотетических или будущих операциях», — сказал Кирби в ходе брифинга, трансляцию которого вел портал PBS.

Он также заявил, что действия военных кораблей в Черном море координируются с властями Турции в рамках конвенции Монтре. Появившуюся ранее в СМИ информацию о планах по отправке двух американских военных кораблей в Черное море Кирби комментировать не стал.

«Я не намерен подтверждать сообщения турецких СМИ. Мы регулярно проводим операции в Черном море, здесь нет ничего нового», — заключил он.

В этот же день замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что повышенная активность НАТО в Черном море, связанная с планируемым проходом военных кораблей США через пролив Босфор, осложняет ситуацию с безопасностью в регионе. Грушко подчеркнул, что в настоящее время существуют «соответствующие механизмы оповещения», что позволяет говорить о контактах РФ и Турции в данном вопросе.

Ранее в этот день США предупредили Турцию о том, что на следующей неделе два американских военных корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море. Анкара, в свою очередь, позднее уведомила Москву о планах Вашингтона. В США добавили, что суда простоят в Черном море до 4 мая.

Накануне источники телеканала CNN сообщили, что целью Вашингтона является демонстрация Киеву своей поддержки. В американском минобороны добавили, что отправка боевых кораблей якобы станет для Москвы «особым сигналом» о том, что Вашингтон «внимательно следит» за ситуацией вблизи границ Украины.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сообщила, что отправка кораблей в Черное море может еще больше усугубить обстановку в Донбассе.

Конвенцию Монтре о режиме черноморских проливов приняли в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При этом конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы.