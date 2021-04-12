Пентагон отметил регулярное присутствие кораблей ВМС США в Черном море

Корабли Военно-морских сил США регулярно находятся в Черном море, будущие военные операции не обсуждаются. Об этом сообщил 9 апреля ТАСС официальный представитель Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс.

«Американские корабли поддерживают регулярное присутствие в Черном море и соблюдают конвенцию Монтрё», — указал Рейнс.

По его словам, будущие операции ВМС США и графики движения военных кораблей не обсуждаются.

Так он прокомментировал информацию о том, что два корабля ВМС США на следующей неделе войдут в Черное море и будут находиться там до 4 мая.

Турция уже уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США через пролив Босфор. 8 апреля телеканал CNN сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море для демонстрации Украине своей поддержки.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заключила, что отправка кораблей в Черное море может еще больше усугубить обстановку в Донбассе.

В феврале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что маневры кораблей ВМС США в Черном море являются угрозой миру и стабильности. По ее словам, Вашингтон всего лишь хочет найти врага. Кроме того, 8 апреля Захарова указала на наращивание активности вооруженных сил стран — членов НАТО на Украине и в Черном море рядом с российскими границами.

Конвенция Монтрё была подписана еще в 1936 году. Согласно документу, корабли стран, которые не выходят к Черному морю, не могу оставаться в его акватории дольше 21 дня.