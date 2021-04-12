Войти
Известия.ru

Пентагон отметил регулярное присутствие кораблей ВМС США в Черном море

278
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Корабли Военно-морских сил США регулярно находятся в Черном море, будущие военные операции не обсуждаются. Об этом сообщил 9 апреля ТАСС официальный представитель Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс.

«Американские корабли поддерживают регулярное присутствие в Черном море и соблюдают конвенцию Монтрё», — указал Рейнс.

По его словам, будущие операции ВМС США и графики движения военных кораблей не обсуждаются.

Так он прокомментировал информацию о том, что два корабля ВМС США на следующей неделе войдут в Черное море и будут находиться там до 4 мая.

Турция уже уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США через пролив Босфор. 8 апреля телеканал CNN сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море для демонстрации Украине своей поддержки.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заключила, что отправка кораблей в Черное море может еще больше усугубить обстановку в Донбассе.

В феврале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что маневры кораблей ВМС США в Черном море являются угрозой миру и стабильности. По ее словам, Вашингтон всего лишь хочет найти врага. Кроме того, 8 апреля Захарова указала на наращивание активности вооруженных сил стран — членов НАТО на Украине и в Черном море рядом с российскими границами.

Конвенция Монтрё была подписана еще в 1936 году. Согласно документу, корабли стран, которые не выходят к Черному морю, не могу оставаться в его акватории дольше 21 дня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
10.08.2020
«Люблинский треугольник»: история повторяется? (Anadolu, Турция)
10.08.2020
России нужно забыть о дружбе с Западом
25.03.2020
Карабах в обмен на химеру
14.11.2019
Business Insider (США): на фоне напряженности в отношениях с Россией НАТО хочет усилить свои позиции в морях вокруг Европы
14.09.2015
RAE-2015: курс России против изоляции и на увеличение экспорта оружия
27.05.2015
«Арматами» по санкциям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)