Минобороны сообщило о скором создании в армии нового подразделения с ударными роботами

Нахабино. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Первое подразделение, оснащённое 20 ударными роботами, будет создано в российской армии, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Как доложил министру обороны начальник главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров, в Вооруженных силах РФ будет создано первое подразделение с ударными роботами, в состав которого войдут пять робототехнических комплексов "Уран-9" или 20 боевых машин", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для выработки методик и форм применения подразделений сейчас формируется опытное подразделение на базе одного научно-исследовательского центра.

"Затем на базе этого центра будет вестись подготовка личного состава, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы "Уран-9" в строевых частях", - сообщили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что ранее "Ураны-9" применялись только как отдельные комплексы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа "766-м управлением производственно-технологической комплектации" (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.