Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны сообщило о скором создании в армии нового подразделения с ударными роботами

365
0
+1
Интерфакс-АВН
Интерфакс-АВН.
Источник изображения: militarynews.ru

Нахабино. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Первое подразделение, оснащённое 20 ударными роботами, будет создано в российской армии, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Как доложил министру обороны начальник главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров, в Вооруженных силах РФ будет создано первое подразделение с ударными роботами, в состав которого войдут пять робототехнических комплексов "Уран-9" или 20 боевых машин", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для выработки методик и форм применения подразделений сейчас формируется опытное подразделение на базе одного научно-исследовательского центра.

"Затем на базе этого центра будет вестись подготовка личного состава, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы "Уран-9" в строевых частях", - сообщили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что ранее "Ураны-9" применялись только как отдельные комплексы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа "766-м управлением производственно-технологической комплектации" (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Уран-9
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Робот
Похожие новости
12.04.2021
Минобороны будет расширять производство боевых роботов
12.04.2021
В российской армии создадут первое подразделение, оснащенное ударными роботами
12.04.2021
В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
09.08.2018
УВЗ начал работу над танком-роботом на альтернативном «Армате» шасси Т-72
19.04.2018
В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)