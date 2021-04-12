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РИА Новости

В России разработают новейший тяжелый робот разминирования

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Робот-сапер работает на территории дома нейтрализованного сотрудниками ФСБ РФ члена запрещенной в Российской Федерации МТО "Исламское государство" в Тверской области
Робот-сапер работает на территории дома нейтрализованного сотрудниками ФСБ РФ члена запрещенной в Российской Федерации МТО "Исламское государство" в Тверской области.
Источник изображения: © РИА Новости / ФСБ РФ

НАХАБИНО (Московская обл.), 9 апр - РИА Новости. Новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается в интересах российских Вооруженных сил, сообщили журналистам в Минобороны.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

"Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал, что в настоящее время, помимо "Урана-6", который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжёлых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, "в 2022 году ожидается выпуск первых опытных образцов нового изделия".

В российскую армию сегодня поставляются роботы линейки "Уран": робот разминирования "Уран-6", робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" и ударный робот "Уран-9".

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Страны
Россия
Продукция
Уран-6
Уран-9
Компании
766 УПТК
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Робот
РТК
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