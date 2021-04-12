В России разработают новейший тяжелый робот разминирования

Робот-сапер работает на территории дома нейтрализованного сотрудниками ФСБ РФ члена запрещенной в Российской Федерации МТО "Исламское государство" в Тверской области.

НАХАБИНО (Московская обл.), 9 апр - РИА Новости. Новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается в интересах российских Вооруженных сил, сообщили журналистам в Минобороны.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

"Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал, что в настоящее время, помимо "Урана-6", который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжёлых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, "в 2022 году ожидается выпуск первых опытных образцов нового изделия".

В российскую армию сегодня поставляются роботы линейки "Уран": робот разминирования "Уран-6", робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" и ударный робот "Уран-9".