Войти
Lenta.ru

Название аналога Су-57 ВВС США признали печальным

548
0
0
Источник изображения: Фото: Boeing

Официальное название истребителя F-15EX Advanced Eagle оказывается печальным и неинтересным, признает американский журнал Popular Mechanics.

Издание напоминает, что самому совершенному F-15 Eagle, который аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон американской исследовательской организации RAND считают аналогом российского самолета пятого поколения Су-57, Военно-воздушные силы (ВВС) США дали имя F-15EX Eagle II.

Журнал пишет, что в настоящее время ВВС США эксплуатируют шесть моделей истребителей (F-16 Fighting Falcon, F-15C Eagle, F-35 Lightning II, F-15 Strike Eagle, F-22 Raptor и F-15 Eagle II), две из которых «имеют названия-сиквелы».

Издание уверено, что с новым именем F-15EX Advanced Eagle, получившийся «действительно впечатляющим», упускает «возможность вдохновить новое поколение пилотов». Журнал предлагает назвать F-15EX Advanced Eagle, например, F-15EX Super Eagle.

По мнению Popular Mechanics, через 20 лет примерно половина истребителей ВВС США будет иметь «названия-сиквелы». «Сиквелы будут с нами как минимум до 2050-х годов», — пишет издание.

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире и дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-15
F-16
F-22
F-35
ПАК ФА
Похожие новости
03.09.2019
Смертельно опасен: в США сравнили Су-35 со своими истребителями
27.09.2016
МиГ–29 вызывал страх на Западе (Technet.cz, Чехия)
25.07.2016
Названы сильнейшие военно-воздушные силы будущего
08.07.2016
Т-50 «застопорился». ВВС США вздохнули с облегчением
03.12.2015
T-50 vs F-22: печальный конец американского миллионера
28.01.2011
Дружба как прикрытие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)