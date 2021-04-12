ВВС США назвали аналог Су-57

Военно-воздушные силы (ВВС) США в ходе церемонии, состоявшейся на авиабазе Эглин во Флориде, дали официальное название истребителю F-15EX Advanced Eagle, сообщает The Drive.

Издание пишет, что самый совершенный F-15 Eagle, который аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон американской исследовательской организации RAND считают аналогом российского самолета пятого поколения Су-57, будет теперь называться F-15EX Eagle II.

В сообщении ВВС США, в частности, подчеркивается, что модернизированный истребитель получил новые программное обеспечение и систему радиоэлектронной борьбы.

A drum roll please! We bring you the United States Air Force 's newest fighter. EAGLE II the F-15EX 🦅#ReadyAF pic.twitter.com/uHpLEgYtrO - Eglin Air Force Base (@TeamEglin) April 7, 2021



В марте издание сообщило, что истребителю F-15E Strike Eagle добавили новую задачу, заключающуюся в транспортировке умных бомб для самолетов пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире, дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57.

Иван Потапов