Пользователь «Сины» дает собственную оценку происходящему на Украине. Зеленский объявил Россию военным противником и обвинил ее в проведении «агрессивной дипломатии и военной политики». Сейчас Украина настроена на развязывание войны, считает автор, но поможет ли ей Запад? Вряд ли он заинтересован участвовать в боевых действиях.

Отношения между Россией и Украиной действительно продолжают ухудшаться, особенно сильный регресс произошел в марте 2021 года. С возобновлением боевых действий в Восточной Украине отношения между двумя странами должны стать еще более напряженными, а Украина, со своей стороны, действует все более бесцеремонно. 25 марта Президент Украины подписал указ об утверждении новейшей военной стратегии безопасности Украины, в котором Россия признана военным противником страны. И это решение следовало ожидать! Говоря об отношениях стран, украинская сторона очень враждебно относится к России, считая ее неприятелем. На самом деле такой позиции Украина придерживается уже давно, но публично об этом не заявляла. Но теперь она приняла юридический документ, где черным по белому написано, что Россия - военный противник!

Президент Украины Владимир Зеленский не только четко определил Россию как "военного противника", но и обвинил Москву в проведении "агрессивной дипломатии и военной политики". По мнению Украины, Крым, Севастополь и Донецк с Луганском - территории, незаконно оккупированные Россией, и она считает, что Россия использует "военные, политические, экономические, разведывательные, психологические, космические, кибернетические и другие средства", чтобы угрожать ее суверенитету.

Судя по содержанию документа, Украина вновь недвусмысленно дала понять, что стать полноправным членом НАТО является одной из ее внешнеполитических целей. Она выступает против России и надеется действовать вместе с Западом под руководством США. Иными словами, Зеленский планирует полностью разорвать отношения, а Украина открыто бросает вызов Путину, что заставляет многих задуматься о возможном военном кризисе! В документе Украина четко заявила, что Россия угрожает другим странам, а не только национальной безопасности Украины, и также может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе. Это несколько расплывчатая формулировка: так называемая Европа почти полностью входит в НАТО, и конфликт может спровоцировать только войну между Россией и альянсом, а это уже не какая-то локальная война, а полноценная новая мировая война!

Так можно ли избежать мировой войны? Сейчас России некуда больше отступать - если Украина спровоцирует войну, она неизбежно будет в ней участвовать. В этом нет никаких сомнений. В настоящее время решающее слово остается за Украиной. Сейчас Украина настроена на развязывание войны. Хотя она на словах подчеркивает необходимость предотвращения любой возможной эскалации, люди не видят возможности того, что Украина будет руководствоваться мирным подходом. Основное внимание по-прежнему уделяется прекращению "временной оккупации части Украины Россией". Запад также подстрекает к этому за кулисами или как минимум не пытается помешать Украине развязать войну, поскольку он сознательно отдает предпочтение ей, критикуя при этом Россию. При этом официального подтверждения, что Запад пообещал поддерживать Украину в случае войны с Россией, нет. В частности, нет четкого заявления о том, что западные страны присоединятся к войне против России, что заставляет людей думать, что Запад просто всех "провел". Нет и планов у Запада по подготовке к войне: не видно ни наращивания военного потенциала, ни мобилизации. Очевидно, что есть только Украина, которая для них "таскает каштаны из огня голыми руками" (обр. пользоваться чужими руками для достижения своих целей, прим. пер.), а после Запад будет просто "сидеть на горе и смотреть, как дерутся тигры" (обр. наблюдать со стороны, кто победит, прим. пер.).

Если Запад действительно лишь хочет понаблюдать, как дерутся тигры, то этот конфликт может остаться локальной войной, в противном случае, он перерастет в новую мировую войну.