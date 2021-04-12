Официальная презентация нового американского истребителя F-15EX Eagle II

7 апреля 2021 года на американской авиабазе Эглин во Флориде военно-воздушные силы США провели официальную презентацию первого полученного ими нового многофункционального истребителя Boeing F-15EX (военный номер 20-0001, серийный номер ЕХ-1). На церемонии было объявлено, что истребитель F-15EX получил официальное название Eagle II.

Первый полученный ВВС США новый истребитель Boeing F-15EX Eagle II (военный номер 20-0001, серийный номер ЕХ-1) во время официальной презентации на авиабазе Эглин (Флорида), 07.04.2021 (с) Samuel King Jr. / ВВС США

Напомним, что данный борт, представляющий собой первый летный образец новейшей модификации известного американского истребителя четвертого поколения F-15 Eagle, совершил первый полет на предприятии корпорации Boeing в Сент-Луисе 2 февраля 2021 года. По завершении заводских испытаний самолет был официально передан ВВС США 10 марта 2021 года и прибыл на авиабазу Эглин 11 марта. Самолет вошел в состав 40-й испытательной эскадрильи (40th Flight Test Squadron) базирующегося на Эглин 96-го испытательного крыла ВВС США и будет использован для испытаний.

Заявлялось, что второй самолет F-15EX должен был быть передан в состав 40-й экадрильи до конца марта, однако до настоящего времени этго не произошло.

Министерство военно-воздушных сил США 13 июля 2020 года выдало корпорации Boeing контракт cтоимостью 1,192 млрд долл на производство и поставку ВВС США первых восьми новых истребителей новой модификации F-15EX так называемой стартовой малой серии (Low Rate Initial Production - LRIP). Их закупка ранее была санкционирована в оборонном бюджете США на 2020 финансовый год.

Тем самым ВВС США вернулись к закупке истребителей четвертого поколения cпустя 15 лет после прекращения их поставок - последний истребитель F-15E был поставлен ВВС США в 2001 году, а последний истребителей Lockheed Martin F-16 - в 2005 году.

В оборонном бюджете США на 2021 финансовый год выделены средства на закупку следуюших 12 истребителей F-15EX, а в последующие четыре финансовых года планируется заказать еще 72 самолета. В целом рамочный контракт, выданный Boeing 13 июля 2020 года, определен суммой в 22,89 млрд долл, и, видимо,охватывает стоимость 144 самолетов F-15EX, которые ВВС США ранее были намерены суммарно закупить, с продолжением закупок F-15EX минимум до 2030 финансового года. Позднее появились сообщения, что ВВС США планируют суммарно закупить уже 200 истребителей F-15EX.

Из восьми заказанных по контракту от июля 2020 года первых истребителей F-15EX первые два должны были быть переданы ВВС США к концу первого квартала 2021 года (и передача первого была произведена в срок) , а остальные шесть - к 2023 финансовому году. Все эти восемь самолетов будут поставлены на авиабазу Эглин в состав 40-й испытательной эскадрильи и будут использоваться для испытаний. Поставки серийных самолетов F-15EX должны быть начаты в 2024 финансовом году, первыми их получит одна эскадрилья 173-го истребительного крыла ВВС Национальной гвардии Орегона, базирующегося на авиабазе Кингсли-Филд, эта часть будет использоваться для переучивания летного состава на данный тип. Первой линейной строевой частью на F-15EX должна стать 123-я истребительная эскадрилья 142-го истребительного крыла ВВС Национальной гвардии Орегона, базирующегося на авиабазе Портленд, поставки самолетов этой эскадрилье должны быть начаты в 2025 финансовом году.

ВВС США планируют заменить истребителями F-15EX часть истребителей Boeing F-15C/D Eagle. F-15EX является двухместным истребителем (вопреки изначально продвигавшемуся Boeing одноместному варианту F-15X) и оснащен современным бортовым оборудованием, основанным на концепции "цифровой магистрали" и архитектуре Open Mission Systems (OMS), включая РЛС серии Raytheon AN/APG-82 с АФАР. Заявляется, что F-15EX способен нести до 22 управляемых ракет класса "воздух-воздух" или "гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов". Самолет может быть оснащен конформными баками.

28 февраля 2021 года правительство США официально разрешило Boeing предложить истребитель F-15EX в качестве кандидата на бесконечный тендер по закупке 144 новых истребителей для ВВС Индии. Сообщается, что интерес к приобретению F-15EX проявляют ряд стран.

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