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Интерфакс-АВН

При последовательной реализации Комплекса мер конфликт в Донбассе можно урегулировать за год - Козак

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Дмитрий Козак
Дмитрий Козак.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять достигнутые в Минске договоренности. Если нет, он будет заморожен, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Считаю, что конфликт может быть урегулирован за год, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно отделяться, как делает Украина, то боюсь, что это приведет к замораживанию конфликта", - сказал Козак в четверг на сессии совместного проекта ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН и группы "Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".

По его словам, Россия пыталась оказать помощь Украине в урегулировании конфликта, следуя Минским соглашениям.

"Но оказалось, что помочь можно тому, кто желает этой помощи", - подчеркнул замглавы администрации президента РФ.

Козак отметил, что на Украине есть достаточное количество избирателей, которые скептически настроены к политике руководства страны, есть экономические проблемы, которые предстоит решать сразу же после реинтеграции Донбасса в состав Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Примаков Евгений
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