Радио Болгария (Болгария): нарушенный баланс в Черном море в пользу России угрожает Болгарии

В 2020 году в Варне начал работу военно-морской центр, который является частью военно-морского командования НАТО. На днях прокуратура заявила, что группа, обвиняемая в шпионаже в пользу России, проявляла интерес к его деятельности, сообщил сайт Болгарского национального радио.

Военный баланс в Черном море смещен в пользу России, что создает угрозу безопасности стран региона, в том числе Болгарии. Об этом говорится в опубликованном Докладе о состоянии обороны за 2020 год, принятом на последнем перед выборами заседании правительства.

Отмечается, что в 2020 году начал аботу военно-морской центр в Варне, являющийся частью военно-морского командования НАТО. На днях прокуратура заявила, что группа, обвиняемая в шпионаже в пользу России, проявляла интерес к его деятельности.

Согласно источникам, ограниченность финансов замедлила модернизацию сухопутных войск [Болгарии]. Проблемы с обслуживанием авиационной техники и нехватка часов налета пилотов остаются "реальными угрозами" безопасности нашего воздушного пространства.