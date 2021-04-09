В США у российского Су-57 объявили «новый уровень смертоносности»

Гиперзвуковое вооружение может предоставить российскому истребителю пятого поколения Су-57 новый уровень скорости и смертоносности, пишет американский журнал The National Interest.

«В конце прошлого года Россия объявила, что первые серийные истребители Су-57 будут использованы для испытаний гиперзвукового оружия воздушного базирования в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске», — пишет издание, ссылаясь на сообщения российской прессы.

The National Interest отмечает, что в настоящее время среди российских самолетов только истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 имеет гиперзвуковое вооружение (комплекс 9-А-7660 «Кинжал»).

Издание утверждает, что пока Су-57 получает лишь ракеты класса «воздух-воздух» К-77М и Х-74М2.

В апреле в публикации 19FortyFive сообщалось, что российский истребитель может стать «убийцей» авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США.

В марте на YouTube появился ролик наземных испытаний 30-миллиметровой пушки Грязева — Шипунова (ГШ-30) истребителя Су-57.

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.

В декабре 2019-го стало известно, что разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц истребителя пятого поколения.

Иван Потапов