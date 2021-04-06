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В США российский Су-57 признали «убийцей» американских авианосцев

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 может стать «убийцей» авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США, признает американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что данный самолет, предназначенный для поражения наземных, воздушных и морских целей, вероятно, будет оснащен новой мощной противокорабельной ракетой. Издание напоминает, что в настоящее время российские истребители получают, в частности, усовершенствованные ракеты Х-35.

Тем не менее, программа Су-57 сталкивается с «многочисленными задержками, в том числе с аварией декабря 2019 года», в связи с чем «вопрос заключается в том, поступит ли самолет когда-либо в эксплуатацию».

В марте на YouTube появился ролик наземных испытаний 30-миллиметровой пушки Грязева — Шипунова (ГШ-30) истребителя Су-57.

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.

В декабре 2019 года стало известно, что разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц истребителя пятого поколения.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
ГШ-30
ПАК ФА
Х-35
Проекты
2020-й год
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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