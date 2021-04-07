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В США назвали «Бурлак» секретной заменой Т-14 «Армата»

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Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия в качестве секретной замены танку Т-14 «Армата» может рассматривать модификацию Т-80 с унифицированным боевым отделением «Бурлак», пишет американский журнал Popular Mechanics.

В публикации издания Т-14 «Армата», «сталкивающаяся с финансовыми и технологическими трудностями», называется проблемной, в отличие от «компромиссного» «Бурлака», обладающего сходными с первым характеристиками, но оказывающимся значительно его дешевле.

Журнал утверждает, что более десяти лет назад оба проекта конкурировали между собой, в результате чего победила «более изящная» Т-14 «Армата». Издание напоминает, что «Бурлак» обладает сходным вооружением, а всего в России имеется около 3 тысяч танков Т-80.

Таким образом в Popular Mechanics прокомментировали снимки российского танка Т-80 с унифицированным боевым отделением «Бурлак», появившиеся в марте в сети.

В марте прошлого года в американском журнале The National Interest заявили, что самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Армата
Т-80
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