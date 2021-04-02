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Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80

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Источник изображения: Фото: @TheDeadDistrict

В сети появились снимки российского танка Т-80 с унифицированным боевым отделением «Бурлак». Соответствующие фотографии доступны, например, в Twitter, пишет «Российская газета».


Издание напоминает, что ранее в сети появлялись снимки Т-90 с «Бурлаком». Газета отмечает, что разработка боевого отделения, предназначенного для установки не только на российские танки, но и зарубежные, формально была прекращена более десяти лет назад.

В марте 2020 года в американском журнале The National Interest заявили, что самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой.

Начиная с 1970-х годов в Советском Союзе, а потом на Украине и в России было произведено более десяти тысяч танков Т-80. В настоящее время Украина располагает более чем 100 такими машинами, в России их количество оценивается в 3500 единиц.


Иван Потапов

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Украина
Продукция
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Т-80
Т-90 "Владимир"
Проекты
2020-й год
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