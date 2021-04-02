Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80

В сети появились снимки российского танка Т-80 с унифицированным боевым отделением «Бурлак». Соответствующие фотографии доступны, например, в Twitter, пишет «Российская газета».

Burlak turret on the of Object-219M hull. Vehicle is also equipped with a Afghanit APS early version. https://t.co/tD1gk5IAkP pic.twitter.com/gidWgJ7HIE - The Dead District (@TheDeadDistrict) March 31, 2021



Издание напоминает, что ранее в сети появлялись снимки Т-90 с «Бурлаком». Газета отмечает, что разработка боевого отделения, предназначенного для установки не только на российские танки, но и зарубежные, формально была прекращена более десяти лет назад.

В марте 2020 года в американском журнале The National Interest заявили, что самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой.

Начиная с 1970-х годов в Советском Союзе, а потом на Украине и в России было произведено более десяти тысяч танков Т-80. В настоящее время Украина располагает более чем 100 такими машинами, в России их количество оценивается в 3500 единиц.

Иван Потапов