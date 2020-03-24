Войти
Lenta.ru

В США рассказали о превосходстве украинских Т-80 над российскими

200
0
0
Источник изображения: Фото: vitalykuzmin.net

Самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой, пишет The National Interest.

«В случае войны с НАТО Т-80 смогут добраться до Ла-Манша менее чем за неделю, всего за пять дней», — рассказывается в публикации.

Главным нововведением данного танка американский журнал называет мощную газотурбинную установку, которая, тем не менее, требовала слишком много топлива. Согласно The National Interest, последнее обстоятельство создает серьезные логистические проблемы, сопровождающие эксплуатацию машины.

Журнал пишет, что украинские T-80, получающие дизельный двигатель, имеют «гораздо более высокую топливную эффективность», чем российские, и поставляются на Кипр и в Пакистан.

В ноябре 2019 года канал Defense Express на YouTube опубликовал ролик с дрифтом украинского танка Т-80БВ, модернизированного Харьковским бронетанковым заводом.

Начиная с 1970-х годов Украиной и Россией было произведено более десяти тысяч танков Т-80. В настоящее время первая страна располагает более 100 такими машинами, тогда как второй их число оценивается в 3500 единиц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Пакистан
Россия
США
Украина
Продукция
Т-80
Проекты
NATO
Похожие новости
28.02.2019
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
14.06.2016
Террористам международные соглашения не в тягость
18.04.2011
Сплошные противоречия
05.07.2010
Танковые войска РФ деградировали: в НАТО уже отработали технологию их уничтожения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.03 01:43
  • 1
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 01:32
  • 78
Корабль SpaceX лопнул
  • 24.03 00:39
  • 220
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.03 00:22
  • 127
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.03 00:03
  • 6
Назван способ США убрать Россию из Сирии
  • 23.03 21:53
  • 18
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой
  • 23.03 20:13
  • 1
Рецензия на книгу «Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций»
  • 23.03 19:42
  • 22
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 19:09
  • 2
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 23.03 18:24
  • 1
ВМС Украины сочли свои десантные катера превосходящими российские БДК
  • 23.03 18:16
  • 1
"Российские корабли медленнее": в Киеве рассказали о «Кентаврах»
  • 23.03 18:14
  • 2
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 23.03 17:25
  • 1
Почему ВПК США увлеклись производством мультфильмов?
  • 23.03 17:18
  • 90
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 23.03 17:06
  • 19
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие