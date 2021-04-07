На Украину за последние дни прибыло не менее трех военно-транспортных самолетов ВВС США

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере три военно-транспортных самолета ВВС США за последние четыре дня прибыли на Украину, следует из данных западных авианаблюдателей.

В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III. Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове.

Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США.