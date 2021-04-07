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Интерфакс-АВН

На Украину за последние дни прибыло не менее трех военно-транспортных самолетов ВВС США

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C-130 Hercules
C-130 Hercules.
Источник изображения: paullymac/ Wikimedia.org

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере три военно-транспортных самолета ВВС США за последние четыре дня прибыли на Украину, следует из данных западных авианаблюдателей.

В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III. Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове.

Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
C-130
C-17
Компании
BAE Systems
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