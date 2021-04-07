Хуаньцю шибао (Китай): три больших шага назад в британском контроле над ядерными вооружениями

Пока мир стремится к сокращению ядерного вооружения, Великобритания, напротив, решила отойти от своей многолетней стратегии и нарастить число боеголовок. Россия и США совсем недавно договорились о продлении СНВ-III, но британская угроза ядерного возмездия может свести на нет усилия стран держать ситуацию под контролем, уверен эксперт.

Великобритания недавно опубликовала отчет об оценке своего долгосрочного стратегического плана после Brexit. Одним из главных изменений является радикальная корректировка ядерной стратегии, которая вновь усиливает "охлаждение" международного процесса контроля над вооружениями, едва показавшего проблеск надежды.

С точки зрения контроля над вооружениями корректировка британской ядерной стратегии делает три больших шага назад. Во-первых, количество ядерных боеголовок будет возвращено к прежнему уровню. После окончания холодной войны по количеству ядерных боеголовок Великобритания имела тенденцию к снижению. В 2010 году она обещала сократить их объем до менее 180 штук к середине 2020-х годов. Однако сейчас 30-летняя тенденция разоружения Великобритании была полностью изменена, и взамен предложено увеличить верхний предел ядерных боеголовок до 260, то есть на 40%.

Во-вторых, снижается порог применения ядерного оружия. Было объявлено, что необходимо использовать ядерное оружие для противодействия угрозе новых и разрабатываемых технологий. Раньше ядерное оружие Великобритании в основном предназначалось для борьбы с ядерным, биологическим и химическим оружием массового поражения. На этот раз предлагается также использовать ядерное оружие для борьбы с угрозой новых и разрабатываемых технологий. По сообщениям британских СМИ, к так называемым "новым и разрабатываемым технологиям" относятся интернет-сети, искусственный интеллект, шифрование и лазерное оружие.

В-третьих, сохранение так называемой "преднамеренной двусмысленности", количество развернутых ядерных боеголовок перешло от "прозрачности к секретности". Британия всегда претендовала на большую прозрачность в вопросе ядерного оружия. Однако в нынешнем отчете более не указана информация о фактических запасах ядерного арсенала, а также количестве развернутых боеголовок и ракет. Согласно заявлению, это сделано с целью дезориентировать противника и повысить сложность планирования атаки.

Корректировка британской ядерной стратегии окажет ряд негативных последствий на международный контроль над ядерными вооружениями и их нераспространение. Во-первых, это увеличивает препятствия на пути международного ядерного разоружения. На самом деле то, что в начале этого года Соединенные Штаты и Россия срочно возобновили "Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III), дало надежду на улучшение положения в международном контроле над ядерными вооружениями. США и Россия также выразили намерение обсудить на этой основе новые механизмы контроля над вооружениями. Однако Россия всегда выступала за то, что мероприятия по ядерному разоружению также должны учитывать ядерные силы Великобритании и Франции. В настоящее время Соединенное Королевство планирует значительно увеличить количество ядерных боеголовок, направив свое острие на Россию, что не может не усложнить дальнейшее ядерное разоружение со стороны Соединенных Штатов и России.

Корректировка британской ядерной стратегии также окажет негативное влияние на ядерную стратегию США. В настоящее время администрация Байдена, которая проявляет более активную позицию по вопросу контроля над вооружениями, заявила, что она скорректирует ядерную стратегию, оставленную предыдущим президентом, и рассматривает возможность прекращения некоторых проектов исследований и разработок ядерного оружия, включая программу W93 разработки нового поколения ядерных боеголовок для подводных лодок, предложенной предыдущим правительством. Однако британский план модернизации ядерного оружия опирается на разработку этой ядерной боеголовки, поэтому она энергично лоббировала Конгресс США с целью выделения средств на W93. Учитывая сохранение особых отношений между Соединенными Штатами и Великобританией, администрация Байдена может выйти за черту и все-таки разработать новые ядерные боеголовки. Это никоим образом не является благом для международного ядерного разоружения. Кроме того, поскольку Великобритания может под предлогом изменения ситуации в области международной безопасности увеличить количество ядерных боеголовок, "ястребы" США (обр. милитаристы, прим. пер.) также могут выступить против дальнейшего сокращения ядерного арсенала.

Вдобавок это увеличивает риск применения ядерного оружия. Сфера использования новых и разрабатываемых технологий чрезвычайно широка, а порог применения намного ниже, чем у ядерного оружия. Британская угроза ядерного возмездия против таких атак сделает обстоятельства применения ядерного оружия более разнообразными, и не следует недооценивать ущерб от этого шага.

Наконец, это ударит по международному механизму ядерного нераспространения и ослабит его. Из-за крайнего недовольства застоем в процессе ядерного разоружения неядерные страны способствовали заключению "Договора о запрещении ядерного оружия" и выдвинули ряд радикальных предложений по контролю над ядерными вооружениями. Как член НАТО Великобритания прячется под ядерным зонтиком США (использование ядерного оружия США для защиты Западной Европы, прим. пер.) и будет продолжать увеличивать количество ядерных боеголовок и снижать прозрачность ядерной энергетики. Это не может не усугубить недовольство неядерных стран и не бросить тень на десятую Конференцию по рассмотрению действия "Договора о нераспространении ядерного оружия" в августе этого года. Если Конференция вновь сорвется, это, несомненно, подорвет универсальность и авторитет международного механизма ядерного нераспространения.

Го Сяобин (郭晓兵) - директор и научный руководитель докторантов Исследовательского центра по контролю над вооружениями Китайской академии современных международных отношений.

Го Сяобин (郭晓兵)