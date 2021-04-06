Илон Маск высказался о российской «Амур-СПГ»

Основатель SpaceX Илон Маск призвал российских инженеров стремиться к созданию ракет, способных выполнять многоразовые пуски. Об этом Маск заявил в своем Twitter.

Комментируя публикацию блогера Кати Павлющенко о проекте ракеты-носителя «Амур-СПГ», Маск заметил, что разработка находится на «правильном пути». «Однако я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — подытожил американский предприниматель.

Также в комментариях миллиардер ответил на вопрос, как долго можно использовать ракеты тяжелого класса Falcon 9, которые производит компания Маска. «Для практических целей нет предела», — сказал предприниматель. Однако Маск уточнил, что с каждым новым запуском ракету будет все сложнее обслуживать.

В феврале стало известно, что ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который входит в «Роскосмос», приостановил разработку средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Планируется, что многоразовый ракетный двигатель для ракеты-носителя «Союз-7» будет работать на метане. Срок службы «Амура-СПГ» составляет до 50 полетов.

Марк Львов